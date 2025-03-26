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В Приморье за время снегопада произошло 24 ДТП

ВЛАДИВОСТОК, 26 марта. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции УМВД России по Приморскому краю зафиксировали в регионе 24 дорожно-транспортных происшествия за период снегопада, который прошел южных и центральных районах региона вечером и ночью 25 — 26 марта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

Источник: Агентство «Москва»

«Всего за прошедшие сутки сотрудниками Госавтоинспекции края зарегистрировано 44 ДТП, из которых в шести пострадали люди. Девять человек ранено, [в том числе] двое несовершеннолетних. 24 ДТП из 44 произошли в период непогоды», — сообщили в пресс-службе.

За сутки было повреждено 84 транспортных средства. Аварии с пострадавшими произошли в Уссурийске, Надеждинском районе и Владивостоке, где в период выпадения осадков было совершено два наезда на пешеходов.

По данным пресс-службы регионального правительства, дорожные службы в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность на дорогах. Непогода не ограничила движение транспорта, проезд во всех муниципалитетах края обеспечен. «По всему краю прошел снег с разной интенсивностью. В ночь работали 163 единицы техники — комбинированные дорожные машины, тракторы с щетками, погрузчики и грейдеры, готовимся к следующим осадкам», — сказал главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.