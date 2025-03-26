В Приморье за время снегопада произошло 24 ДТП

По данным пресс-службы регионального правительства, дорожные службы в круглосуточном режиме обеспечивали безопасность на дорогах. Непогода не ограничила движение транспорта, проезд во всех муниципалитетах края обеспечен. «По всему краю прошел снег с разной интенсивностью. В ночь работали 163 единицы техники — комбинированные дорожные машины, тракторы с щетками, погрузчики и грейдеры, готовимся к следующим осадкам», — сказал главный инженер АО «Примавтодор» Антон Гаврилишин.