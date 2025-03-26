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В Усолье-Сибирском задержана бездомная наркозакладчица

В Усолье-Сибирском полицейские задержали 45-летнюю женщину — бомжа, распространявшую наркотики, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ГУ МВД

Как уточнили в пресс-службе МВД Иркутской области, она призналась, что раскладывала закладки с запрещенными веществами.

«Поводом для оперативных действий стало анонимное обращение в дежурную часть. Звонивший сообщил, что на улице Коростова неизвестная прячет подозрительные свертки. На место незамедлительно выехала оперативная группа. В ходе поисков сотрудники полиции задержали женщину, которая успела создать тайник с наркотиками», — рассказывают стражи порядка.

При себе у закладчицы было еще девять свертков с белым порошком. Экспертиза установила, что это был героин общей массой 1,610 грамма.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Закладчица на время получила крышу над головой — ее заключили под стражу.