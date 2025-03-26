Военные ВС РФ обстреляют вулканы на Камчатке, чтобы предотвратить ЧС

По информации ведомства, предупредительные обстрелы направлены также на защиту ключевых инфраструктурных объектов от ЧС, включая автодорогу поселок Термальный — перевал Вилючинский и высоковольтные линии. В связи с проведением операции, туристическим фирмам и любителям экстремальных видов спорта рекомендуется избегать поездок в этот район на ближайшее время.