В Красноярске завели дело по факту хищения средств со счетов крупной УК

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба (п. “б”. ч. 2 ст. 165 УК РФ). По поручению прокурора следователям предстоит детально изучить расходы управляющей компании и проверить причастность сотрудников к совершению иных преступлений. После проведения бухгалтерской экспертизы будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве», — говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в 2023 и 2024 годах муниципальная управляющая компания «Красноярская» оказывала услуги ЖКХ собственникам более 200 домов. «За это время на счета фирмы поступило свыше 470 млн рублей, 56 млн рублей из которых — от жильцов в счет оплаты ЖКУ. Несмотря на высокую собираемость взносов, на момент прокурорской проверки достаточного количества денег на счете организации не оказалось», — сообщили в ведомстве.
С 2024 по 2025 годы обслуживание 58 домов было исключено из перечня УК и перешло к другим вновь избранным организациям. «Вопреки требованиям закона, предприятие не перечислило новым управляющим компаниям необходимые 42 млн рублей, оставив дома без баланса. Также на предприятии образовались долги по оплате коммунальных ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями в [размере] 14 млн рублей, которые в итоге были погашены за счет субсидии из местного бюджета», — пояснили в прокуратуре.