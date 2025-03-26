В Красноярске завели дело по факту хищения средств со счетов крупной УК

С 2024 по 2025 годы обслуживание 58 домов было исключено из перечня УК и перешло к другим вновь избранным организациям. «Вопреки требованиям закона, предприятие не перечислило новым управляющим компаниям необходимые 42 млн рублей, оставив дома без баланса. Также на предприятии образовались долги по оплате коммунальных ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями в [размере] 14 млн рублей, которые в итоге были погашены за счет субсидии из местного бюджета», — пояснили в прокуратуре.