Полиция в Подмосковье ликвидировала нарколабораторию

Как указано, полицейские располагали сведениями о том, что мужчина арендовал дом в одном из садоводческих товариществ вблизи дер. Порядино, где стал изготавливать синтетический наркотик с целью дальнейшего сбыта, а в ходе обыска указанного строения эти данные подтвердились. В нем оперативники обнаружили и изъяли контейнер с N-метилэфедроном в виде порошка и комков общей массой около 11 кг, а также различные емкости с прекурсорами и реагентами, лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты, использовавшиеся задержанным злоумышленником в процессе производства запрещенного вещества.