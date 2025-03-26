Полиция в Подмосковье ликвидировала нарколабораторию

«Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России по Московской области и УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в результате реализации оперативной информации вышли на след и задержали в Подмосковье 32-летнего уроженца Смоленской области, подозреваемого в наркопреступлении», — говорится в сообщении.
Как указано, полицейские располагали сведениями о том, что мужчина арендовал дом в одном из садоводческих товариществ вблизи дер. Порядино, где стал изготавливать синтетический наркотик с целью дальнейшего сбыта, а в ходе обыска указанного строения эти данные подтвердились. В нем оперативники обнаружили и изъяли контейнер с N-метилэфедроном в виде порошка и комков общей массой около 11 кг, а также различные емкости с прекурсорами и реагентами, лабораторное оборудование и средства индивидуальной защиты, использовавшиеся задержанным злоумышленником в процессе производства запрещенного вещества.
Отмечается, что в отношении подозреваемого следователем СУ УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотиков»). На время расследования наркоделец заключен под стражу.