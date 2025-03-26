Bloomberg: Япония и ЕС боятся, что Трамп их бросит и сблизится с Россией

«Евросоюз и Япония нервно наблюдают за тем, как на их границе накапливаются угрозы безопасности в лице России и Китая. Они начинают думать, что США могут отказаться от защиты, на которую они обычно полагались. Теперь, когда администрация Белого дома критикует европейских союзников и ставит под сомнение поддержку НАТО, это только усиливает их тревогу. Хотя Япония не сталкивалась с такими же проблемами, она тоже опасается, что может оказаться в невыгодном положении, если американский президент Дональд Трамп решит заключить сделку с Китаем», — передает Bloomberg.