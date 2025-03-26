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Якутский певец Kit Jah попал в больницу с ножевым ранением

Исполнитель регги Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола, известный под псевдонимом Кит Джа (Kit Jah), попал в больницу с ножевым ранением груди. Как сообщили «Ъ» в правоохранительных органах, госпитализация последовала за алкогольными посиделками в арендованном гостевом доме в селе Сунтар.

Источник: РИА "Новости"

«Один из местных жителей, 34-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, предположительно причастен к причинению вреда здоровью (певцу. — “Ъ”). Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — рассказали в пресс-службе МВД по Якутии. В Минздраве позднее сообщили, что исполнитель пришел в сознание и пребывает в стабильном состоянии.

Певец находился в Сунтарском улусе на гастролях. Ранее у него был запланирован концерт в селе Элгээйи, который не состоялся из-за отключения электричества. До этого выступил в Мирнинском и Ленском районах.