Якутский певец Kit Jah попал в больницу с ножевым ранением

«Один из местных жителей, 34-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, предположительно причастен к причинению вреда здоровью (певцу. — “Ъ”). Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — рассказали в пресс-службе МВД по Якутии. В Минздраве позднее сообщили, что исполнитель пришел в сознание и пребывает в стабильном состоянии.