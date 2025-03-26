The Economist: Трамп сознательно превратил Украину из союзника в должника

«Трамп бывших союзников на Украине терпеть не может. Из-за этого мы за семь недель превратились в клиентов, и в основном с воображаемыми долгами», — передает The Economist со ссылкой на свой источник. Уточняется, что такая политика Трампа может сделать Украину сговорчивой по проблеме территориальных уступок России.