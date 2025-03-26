Группировка «Днепр» уничтожила ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном корабле

Отмечается, что ретранслятор был ликвидирован на потопленном в 2024 году морском корабле украинской армии. Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подошел к береговой линии, где после выхода на прямую видимость цели раскрыл местонахождение комплекса. Запуск ракеты был выполнен издалека, примерно с 6 000 метров от места, где располагался расчет. Цель была успешно поражена. Для окончательного уничтожения цели был произведен повторный запуск ракеты.