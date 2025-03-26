Группировка «Днепр» уничтожила ретранслятор сигнала ВСУ на затопленном корабле

Российские военные с помощью ПТРК «Корнет» уничтожили ретранслятор сигнала ВСУ.
Воздушно-десантные войска группировки «Днепр» уничтожили установленный на потопленном судне ретранслятор сигнала ВСУ в районе Кинбурнской косы. Он использовался для расширения действия БПЛА, направленных для атак на населенные пункты на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) “Корнет” артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск группировки войск “Днепр” пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил ретранслятор сигнала ВСУ», — заявили в ведомстве. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что ретранслятор был ликвидирован на потопленном в 2024 году морском корабле украинской армии. Судно находилось у входа из Черного моря в Днепровский лиман. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет» подошел к береговой линии, где после выхода на прямую видимость цели раскрыл местонахождение комплекса. Запуск ракеты был выполнен издалека, примерно с 6 000 метров от места, где располагался расчет. Цель была успешно поражена. Для окончательного уничтожения цели был произведен повторный запуск ракеты.
Ранее ВС РФ нанесли удар по аэродромам ВСУ в Черниговской области. Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные ударили и по аэродрому «Певцы» около города Чернигов, где садятся украинские дроны и вертолеты.