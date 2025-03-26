Военный с позывным «Мажор» рассказал о живом щите ВСУ в Курской области

Командир батальона уточнил, что его войска обошли Викторовку с двух сторон и начали уничтожение сил противника в лесной зоне между населенным пунктом и Казачьей Локней. В ходе процесса был ликвидирован пулеметный расчет ВСУ, обеспечивавший отход основных подразделений противника. С использованием сведений, полученных от украинского пленного, подразделение достигло Казачьей Локни и совместно с 155-й и 34-й бригадами морской пехоты завершило зачистку территории, а также организовало эвакуацию местных жителей. При этом гражданское население получило необходимую медицинскую и продовольственную помощь.