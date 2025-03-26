Украинские военные пытались уберечь топливо и снаряды в церковных стенах

«Храм использовали в первую очередь как укрытие. Там у них хранился бензин — литров, наверное, 200, — находили боеприпасы, гранаты, патроны. они тут устроили. Склад: лопаты, которыми они дальше копали», — сказал Машинист. О вольностях ВСУ в российском регионе он заявил в интервью, предоставленном ТАСС Минобороны РФ.