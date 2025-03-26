Загадки Тарховых. Криминалист раскрыл детали убийства экс-мэра Самары

«Вероятно, сначала она тянула время в расчете на то, что следствие не найдёт доказательств её вины, — предположил криминалист. — Но позднее поняла, что есть косвенные факторы, доказывающий её причастность к исчезновению бабушки и деда. Так, она продала машину по поддельному договору. Эта сделка показала то, что она распорядилась имуществом деда и бабушки, зная, что их уже нет в живых. Об этом же говорит тот факт, что она отвечала на звонки и СМС с телефонов погибших. Что касается признания, я не верю, что было раскаяние. Это был холодный расчёт на сделку со следствием. За явку с повинной назначается срок не больше, чем ⅔ от максимального возможного наказания. То есть 14−15 лет. Она рассчитывает получить минимальный срок и поскорее выйти на свободу».