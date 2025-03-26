Загадки Тарховых. Криминалист раскрыл детали убийства экс-мэра Самары

Убийство бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи стало одним из самых резонансных преступлений начала 2025 года. Трагедия, разыгравшаяся в Самаре в стенах их квартиры на улице Вилоновской, потрясла не только жителей города, но и всю страну своей жестокостью и хладнокровным исполнением.
Практически сразу же в СМИ появилась информация о том, что главной подозреваемой в этом деле оказалась их собственная внучка, 29-летняя Екатерина Бельская. В течение нескольких недель она не давала показания и сохраняла молчание. Однако спустя некоторое время дала признательные показания. Вскрылись шокирующие детали произошедшего: молодая женщина отравила бабушку и дедушку, затем заморозила тела с использованием жидкого азота, расчленила и выбросила в мусорные контейнеры. Обнаружить останки пока не удалось, что только добавляет делу мрачности.
Месяц никто не искал?
Преступление, совершенное, предположительно, в начале января, оставалось незамеченным почти месяц, пока друзья семьи не забили тревогу. Подозрения у них начали возникать, когда привычные звонки и встречи с Тарховым и его супругой прекратились, а ответы от имени Виктора и Натальи приходили только через внучку.
По словам друзей семьи, Екатерина уверяла всех, что дед и бабушка нездоровы и предпочитают покой, что поначалу не вызывало особых вопросов — возраст и периодические недомогания казались правдоподобным объяснением. Однако со временем её отговорки начали звучать всё менее убедительно, и в начале февраля 2025 года друзья решили обратиться в полицию. Тогда и началось расследование.
Следствие установило, что камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Виктор и Наталья вошли в свою квартиру на улице Вилоновской в начале января, но больше не выходили, в то время как Бельская неоднократно появлялась с пакетами и бочками. Как Екатерине Бельской удавалось так долго поддерживать иллюзию, что её дед и бабушка живы?
«У семьи Тарховых не было ближайших родственников. Единственная дочь — в местах лишения свободы. И навестить их было некому, — объясняет криминалист Михаил Игнатов. — Друзья, которые интересовались их жизнью и здоровьем, звонили периодически, а внучка отвечала, что у деда плохое самочувствие. Люди верили. Внучке нужно было потянуть время, чтобы избавиться от тел. Если бы спохватились по горячему, не сомневаюсь, что фрагменты тел были бы найдены. Сейчас шансы что-то найти на мусорном полигоне равны нулю».
Напомним, поиски останков тел бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи продолжаются на мусорном полигоне, однако пока безрезультатно. Об этом в эфире местного телеканала сообщил исполняющий обязанности руководителя СУ СК по Самарской области Александр Воеводин.
Отравление: почему не вызвали скорую?
В своих признательных показаниях обвиняемая заявила, что отравила родственников, а затем заморозила их тела с помощью азота. Однако конкретные детали самого отравления в открытых источниках не уточняются. Возникает вопрос: если использовался яд, то Виктор Тархов и его жена, почувствовав недомогание, могли позвонить и вызвать помощь. Почему же они этого не сделали?
Следствие предполагает использование быстродействующего яда, но что это могло быть и как оно действует?
«Есть вещества, после приёма которых человек может заснуть и не проснуться, — объяснил Михаил Игнатов. — Возможно, жертвы даже не успели понять, что произошло. Смерть наступила во сне».
Зачем замораживать тела?
Одной из самых шокирующих деталей дела стало использование жидкого азота. Следствие установило, что Бельская приобрела 230 литров этого вещества в начале января. Для чего ей понадобилась заморозка тел?
«Могу предположить, что заморозили, чтобы не осталось следов. Так кровь практически не вытекает — всё в замороженном виде. Начните рубить обычный кусок мяса — остаётся много фрагментов, мелких частиц. А если мясо замороженное, то его можно распилить, и крови нет. Неслучайно эксперты-криминалисты еле-еле нашли частицы», — отметил криминалист Михаил Игнатов.
Могла ли девушка расчленить?
Одним из самых обсуждаемых остаётся вопрос — могла ли хрупкая 29-летняя женщина самостоятельно расчленить два тела? Следствие считает, что у Бельской был сообщник.
А Михаил Игнатов предполагает, что не один: «Я сразу сказал, что были подельники. Один, а может и два. Они помогли расчленить и развезти по контейнерам».
По мнению эксперта, расчленение тел — процесс, требующий не только физической силы, но и специальных инструментов, а также определённой подготовки. Ведь вес взрослого человека, даже разделённого на части, остаётся значительным.
Признание — сделка со следствием?
Долгое время Екатерина Бельская отказывалась сотрудничать со следствием. Почему она молчала? Возможно ли, что, наконец признавшись, она пошла на сделку ради смягчения наказания?
«Вероятно, сначала она тянула время в расчете на то, что следствие не найдёт доказательств её вины, — предположил криминалист. — Но позднее поняла, что есть косвенные факторы, доказывающий её причастность к исчезновению бабушки и деда. Так, она продала машину по поддельному договору. Эта сделка показала то, что она распорядилась имуществом деда и бабушки, зная, что их уже нет в живых. Об этом же говорит тот факт, что она отвечала на звонки и СМС с телефонов погибших. Что касается признания, я не верю, что было раскаяние. Это был холодный расчёт на сделку со следствием. За явку с повинной назначается срок не больше, чем ⅔ от максимального возможного наказания. То есть 14−15 лет. Она рассчитывает получить минимальный срок и поскорее выйти на свободу».