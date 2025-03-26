ВСУ издевались над жителями села Викторовка.
Жители села Викторовка Курской области сообщили, что первые подразделения украинских военных, которые заходили в населенный пункт, были со свастикой. Они допускали жестокое обращение с гражданским населением, относясь к ним как к «нелюдям», а если они хотели есть, то выходили из подвалов и насильно отбирали еду у местных. Противник считал курян «нелюдями».
«Есть захотят — сами вылезут из подвала, придут к нам еще», — рассказали куряне. Информацию передает ТАСС.
При освобождении населенного пункта мирные жители встретили ВС РФ со слезами на глазах. В ходе зачистки села в частном доме, расположенном на окраине населенного пункта, были собраны мирные жители для проведения переписи. Всего было учтено около 87 человек, преимущественно это были пожилые люди, среди которых также находились двое детей.
Ранее сообщалось, что отступающие подразделения ВСУ оставляли после себя отряды для замедления продвижения российских войск в Курской области. Об этом рассказал пленный украинский военный, что помогло ВС РФ выполнить задачу по уничтожению живого щита противника между Викторовкой и Казачьей Локней.