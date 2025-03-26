Жители села Викторовка Курской области сообщили, что первые подразделения украинских военных, которые заходили в населенный пункт, были со свастикой. Они допускали жестокое обращение с гражданским населением, относясь к ним как к «нелюдям», а если они хотели есть, то выходили из подвалов и насильно отбирали еду у местных. Противник считал курян «нелюдями».