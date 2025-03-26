Сотрудник новосибирского Толмачёво украл 215 тысяч рублей у бизнесвумен

42-летняя предпринимательница из Новосибирска, Чинара Т., столкнулась с неприятной ситуацией во время перелёта в Бишкек, когда обнаружила, что из её чемодана пропали деньги. Женщина сдала багаж перед рейсом S7−5541 в аэропорту Толмачёво, а по прибытии в столицу Кыргызстана заметила исчезновение пятитысячных купюр, которые она хранила среди вещей, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
Чинара сразу обратилась в полицию, подав заявление в аэропорту Бишкека, а затем сообщила о происшествии в отдел полиции Толмачёво. Началась проверка для установки всех обстоятельств инцидента.
Утром 25 марта правоохранители нашли виновного — им оказался 25-летний приёмосдатчик багажа новосибирского аэропорта Иван Д. Он признался, что вытащил деньги из чемодана бизнесвумен при его погрузке на борт самолёта. Изъятые деньги были возвращены, а Ивану грозит уголовное наказание по статье о краже, что может привести к лишению свободы на срок до пяти лет.