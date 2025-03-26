Сотрудник новосибирского Толмачёво украл 215 тысяч рублей у бизнесвумен

42-летняя предпринимательница из Новосибирска, Чинара Т., столкнулась с неприятной ситуацией во время перелёта в Бишкек, когда обнаружила, что из её чемодана пропали деньги. Женщина сдала багаж перед рейсом S7−5541 в аэропорту Толмачёво, а по прибытии в столицу Кыргызстана заметила исчезновение пятитысячных купюр, которые она хранила среди вещей, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».