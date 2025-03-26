Украинку не пустили в Россию из-за постов против ВС РФ в телефоне

В постановлении указано, что у 24-летней девушки есть вид на жительство в России, а её родители в 2024 году получили гражданство РФ. Сама она планировала переехать в Армавир. Во время пограничного контроля иностранку подвергли дополнительной проверке. В ходе изучения содержимого её телефона пограничники обнаружили «лайк» под постом «Херсон — це Украина», критические высказывания в адрес российской армии и негативные комментарии о россиянах в переписке с матерью.
Пограничники сочли её угрозой для безопасности РФ и отказали во въезде. Девушка попыталась оспорить это решение в суде, заявив, якобы она давно живёт в России, не нарушала законы и соблюдала миграционные правила. Однако служители Фемиды не стали занимать сторону украинки.
А тем временем СБУ запретила въезд на Украину лидеру румынской партии S.O.S. Диане Шошоакэ. По мнению службы безопасности, политик «поддерживает Россию, ставя под сомнение национальный суверенитет Украины».