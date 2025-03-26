Киевское командование отправляет в Курскую область мобилизованных против воли

«Поймало ТЦК (украинский аналог военкомата — прим. URA.RU) в Дарницком районе Киева. Нам вообще сказали, (только) перед тем, как в “мотолыгу” (бронетранспортер МТЛБ — URA.RU) запихнуть, что мы едем в Курскую область. Мы не хотели сюда ехать вообще. Мы думали, как бы “спетлять” (сбежать, дезертировать — прим. URA.RU) вообще», — рассказал украинский военный. Информацию передает РИА Новости.