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Прокуратура изучает дело о смерти ребёнка в ДТП с Газелью в Новосибирске

Трагедия произошла 25 марта 2025 года.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

Прокуратура взяла на контроль ход уголовного дела по факту ДТП, в котором погиб ребёнок 2017 года рождения. Трагедия произошла 25 марта 2025 года.

По данным ведомства, «Газель» двигалась по улице Одоевского — у дома № 12 автомобиль наехал на мальчика, который пересекал дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода.

Ранее telegram-канал «Mash Siberia» сообщал о том, что мальчик вместе с подвыпившей мамой проходили мимо гимназии на улице Ученической.

«Мальчишка побежал, мама окликнула, он споткнулся и упал. По ребёнку проехала “Газель”», — говорится в сообщении tg-канала.

Отмечается, что в этот день у брата погибшего был день рождения. Кроме того, семья состоит на учёте в ПДН. Умер мальчик 2017 года рождения.