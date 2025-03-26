Два новосибирца получили срок за кражу 870 тысяч рублей

Искитимский районный суд отправил двух телефонных мошенников в колонию на срок от 3 до 5,6 лет.
Два жителя Новосибирской области теперь будут находиться в колонии. Известно, что они занимались мошеннической деятельностью и украли 870 тысяч рублей.
«Мошенники, являющиеся родными братьями, звонили жителям других регионов и сообщали им ложные сведения про их родственников, убеждая передать деньги с целью оказания помощи», — рассказали в прокуратуре НСО.
За всё время новосибирцы нарушили закон 25 раз.