Водитель «Субару» врезался в стену здания ночью в Первомайском районе Новосибирска

Водитель «Субару» не справился с управлением и влетел в стену одноэтажного здания на улице Пожарского в Первомайском районе Новосибирска. ДТП произошло в ночь на 26 марта, сообщает пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Около трех часов ночи мужчина за рулем «Субару В4» ехал по улице Пожарского со стороны Героев Революции по направлению на Марата. Напротив дома № 33 на Пожарского он не справился с управлением и врезался в здание.
В результате аварии новосибирец получил травмы, несовместимые с жизнью и погиб.
«На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — дополнили в ведомстве.
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ИА Сибинформ