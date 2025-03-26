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Глава СК Бастрыкин потребовал расследовать ДТП с автобусом в Свердловской области

Глава СК поручил расследовать ДТП с автобусом на трассе в Свердловской области.

Источник: Следственный комитет РФ

Свердловские следователи по требованию руководителя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело из-за аварии с пассажирским автобусом. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Авария произошла на трассе Курманка — село Мезенское. Водитель автобуса потерял управление и наехал на пиломатериалы, которые проткнули салон машины. В момент ДТП в автобусе находилось 7 пассажиров. «Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — заявили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил главе СУ по Свердловской области Богдану Францишко возбудить дело и представить отчет. Следователи проводят проверку по ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».