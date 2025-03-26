Глава СК Бастрыкин потребовал расследовать ДТП с автобусом в Свердловской области

Авария произошла на трассе Курманка — село Мезенское. Водитель автобуса потерял управление и наехал на пиломатериалы, которые проткнули салон машины. В момент ДТП в автобусе находилось 7 пассажиров. «Троим пострадавшим потребовалась медицинская помощь», — заявили в ведомстве.