В Ангарске полиция начала проверку из-за повреждения окон в квартире

В сети появилось видео — поврежденные окна в одной из квартир, расположенной в многоэтажке. Создается впечатление, что в них кто-то кинул камень, либо выстрелили из оружия. Отметим, это лишь предположение. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, произошло все 24 марта 2025 в Ангарске.
— Со слов 58-летнего пострадавшего, инцидент произошел около 12 часов ночи в 18 микрорайоне города нефтехимиков, а повреждения имеются на стеклопакетах, установленных в кухне и комнате, — уточнили в ведомстве.
Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, полиция начала проверку. Им предстоит выяснить, что именно стало причиной повреждения стеклопакета, а также найти виновного.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что киллера осудили за преступление 22-летнй давности. 47-летний житель Ангарска признан виновным в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.