В Ангарске полиция начала проверку из-за повреждения окон в квартире

В сети появилось видео — поврежденные окна в одной из квартир, расположенной в многоэтажке. Создается впечатление, что в них кто-то кинул камень, либо выстрелили из оружия. Отметим, это лишь предположение. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД Иркутской области, произошло все 24 марта 2025 в Ангарске.