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Жителя Перми обвиняют в убийстве знакомой и причинении ранения ее подруге

В Индустриальном районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя.

Источник: Freepik

Его обвиняют в убийстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия, сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

Следствие установило, что утром 9 февраля в общежитии в Индустриальном районе Перми фигурант во время ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди. Девушка скончалась на месте. Также молодой человек ранил ножом девушку, которая попыталась его остановить.

Предполагаемого виновника установили и задержали. На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Вину в совершении преступлений обвиняемый признал в полном объеме.

Сейчас уголовное дело передано на рассмотрение в суд.