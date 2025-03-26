Жителя Перми обвиняют в убийстве знакомой и причинении ранения ее подруге

Следствие установило, что утром 9 февраля в общежитии в Индустриальном районе Перми фигурант во время ссоры нанес своей 23-летней знакомой удар ножом в область груди. Девушка скончалась на месте. Также молодой человек ранил ножом девушку, которая попыталась его остановить.