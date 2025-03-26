Командир «Север» рассказал о реакции ВСУ на операцию ВС РФ «Поток». Видео

Боец с позывным «Север» также отметил, что его подразделению было поручено контролировать основную дорогу в Суджу, что является одним из наиболее сложных и опасных направлений. Так, российские бойцы заняли позиции, развернули наблюдательные пункты и удерживали оборону на протяжении суток. Северная часть города была зачищена за шесть часов. После выполнения задачи был получен приказ на продвижение в направлении Суджи.