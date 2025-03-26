Командир «Север» рассказал о реакции ВСУ на операцию ВС РФ «Поток». Видео

Российский военный заявил, что в ходе операции «Поток» ВСУ не оказывали значительного сопротивления.
В ходе операции «Поток» в Курской области, украинские военнослужащие отступили после того, как российские десантники совершили обходной маневр в тыл противника. Особого сопротивления со стороны ВСУ не наблюдалось. Об этом сообщил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с позывным «Север».
«Сильных таких сопротивлений не было. В основном они [ВСУ] все бежали», — рассказал военный с позывным «Север», отметив, что в ходе операции был взят в плен один украинский боец. Его слова передает РИА Новости.
Основные боевые действия в регионе развернулись в районе железнодорожного вокзала, бои велись около суток. Взятый в плен украинский военный, по словам российского командира, являлся связистом и утверждал, что располагает важной информацией.
Боец с позывным «Север» также отметил, что его подразделению было поручено контролировать основную дорогу в Суджу, что является одним из наиболее сложных и опасных направлений. Так, российские бойцы заняли позиции, развернули наблюдательные пункты и удерживали оборону на протяжении суток. Северная часть города была зачищена за шесть часов. После выполнения задачи был получен приказ на продвижение в направлении Суджи.
ВС РФ 9 марта начали масштабное контрнаступление в Суджанском районе, оно получило название «Поток». В ходе операции, продолжавшейся около недели, свыше 800 военнослужащих и офицеров ВС России продвинулись на глубину примерно 15 километров, используя неработающий газопровод Уренгой — Помары — Ужгород. Основная задача операции заключалась в проникновении в тыловую зону украинских войск для организации стратегического плацдарма в указанном районе.
В ходе «Потока» российские военные использовали электросамокаты для перемещения вдоль газопровода. Об этом рассказал один из участников операции, иерей Алексей Скрипкин, отметив, что транспортное средство использовалось также для перевозки вещей.