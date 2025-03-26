Якутской звезде регги воткнули нож в грудь на пьяной вечеринке

Якутский регги-исполнитель Субудай Айыы-Арчылаан Дьулустаан Уола, известный под псевдонимом Кит Джа (Kit Jah), был госпитализирован с ножевым ранением в грудь. По информации от пресс-службы МВД Якутии, инцидент произошел после того, как артист участвовал в застолье, организованном в арендованном доме для гостей в деревне Сунтар.