Омская прокуратура оштрафовала молочный завод на 100 тысяч рублей за нарушения

В Кормиловском районе Омской области прокуратура выявила грубые нарушения санитарных норм на местном молокозаводе. Это касалось как условий производства, так и самой продукции.
В ходе проверки были обнаружены выбоины и сколы на стенах и полу цеха приема и охлаждения молока, а также коррозия на производственном оборудовании. Кроме того, установлено, что объем выпущенной продукции в 1,9 раза превышает количество поступившего сырья, что указывает на использование дополнительных, неучтенных ингредиентов.
По результатам проверки прокуратура инициировала возбуждение административного дела о нарушении изготовителем требований технических регламентов. Предприятию придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.