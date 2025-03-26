Омская прокуратура оштрафовала молочный завод на 100 тысяч рублей за нарушения

В ходе проверки были обнаружены выбоины и сколы на стенах и полу цеха приема и охлаждения молока, а также коррозия на производственном оборудовании. Кроме того, установлено, что объем выпущенной продукции в 1,9 раза превышает количество поступившего сырья, что указывает на использование дополнительных, неучтенных ингредиентов.