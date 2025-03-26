Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омская прокуратура оштрафовала молочный завод на 100 тысяч рублей за нарушения

В ходе проверки выявлены грубые нарушения условий выпуска продукции.
Источник: Комсомольская правда

В Кормиловском районе Омской области прокуратура выявила грубые нарушения санитарных норм на местном молокозаводе. Это касалось как условий производства, так и самой продукции.

В ходе проверки были обнаружены выбоины и сколы на стенах и полу цеха приема и охлаждения молока, а также коррозия на производственном оборудовании. Кроме того, установлено, что объем выпущенной продукции в 1,9 раза превышает количество поступившего сырья, что указывает на использование дополнительных, неучтенных ингредиентов.

По результатам проверки прокуратура инициировала возбуждение административного дела о нарушении изготовителем требований технических регламентов. Предприятию придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.