Девушку сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

20-летняя девушка получила травмы на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Юности в Нижнем Тагиле. Вечером 25 марта на пешехода наехал 18-летний водитель «ВАЗ 21093».
«Девушка бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. С ушибами бедра отпущена домой, пострадавшей медики назначили амбулаторное лечение», — сообщили в ГИБДД Свердловской области.
Полицейские выяснили, что стаж вождения у молодого тагильчанина составляет всего 6 месяцев. Он управлял незарегистрированным транспортным средством, имевшим технические неисправности. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО. В отношении молодого человека составили сразу четыре административных материала.
Сам водитель пояснил, что не увидел девушку на пешеходном переходе из-за ослепившего его солнца.
По факту ДТП организовано расследование.