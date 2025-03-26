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Девушку сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

18-летний водитель заявил автоинспекторам, что не увидел пешехода из-за ослепившего его солнца.

20-летняя девушка получила травмы на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Юности в Нижнем Тагиле. Вечером 25 марта на пешехода наехал 18-летний водитель «ВАЗ 21093».

«Девушка бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в ЦГБ № 1 Нижнего Тагила. С ушибами бедра отпущена домой, пострадавшей медики назначили амбулаторное лечение», — сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Полицейские выяснили, что стаж вождения у молодого тагильчанина составляет всего 6 месяцев. Он управлял незарегистрированным транспортным средством, имевшим технические неисправности. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО. В отношении молодого человека составили сразу четыре административных материала.

Сам водитель пояснил, что не увидел девушку на пешеходном переходе из-за ослепившего его солнца.

По факту ДТП организовано расследование.