Девушку сбили на пешеходном переходе в Нижнем Тагиле

Полицейские выяснили, что стаж вождения у молодого тагильчанина составляет всего 6 месяцев. Он управлял незарегистрированным транспортным средством, имевшим технические неисправности. Также у водителя отсутствовал полис ОСАГО. В отношении молодого человека составили сразу четыре административных материала.