Планы ЕС по перевооружению — нереалистичны, считает Меркурис.
Европейский план перевооружения столкнется с серьезными проблемами, которые могут привести к неудаче. Предположения о том, что Европа в ближайшие годы выделит на оборону 800 миллиардов евро, являются нереалистичными, сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
«Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается», — рассказал аналитик на своем youtube-канале. По его словам, эти средства будут потрачены на различные проекты и погашение долгов, повторяя ситуацию с фондом восстановления после пандемии COVID-19, когда финансирование шло не на планируемые цели.
Меркурис также подчеркнул, что в Европе не признают одну из ключевых проблем — отсутствие необходимой промышленной базы для реализации планов по перевооружению. Без адресации этого вопроса усилия по укреплению оборонной способности континента окажутся неэффективными.
Ранее Европейская комиссия представила стратегию «Готовность 2030», направленную на увеличение оборонных расходов, поддержку Украины в боевой сфере и повышение военной мобильности стран ЕС. Эти меры рассматриваются как ответ на текущие геополитические вызовы.
Кроме того, глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал слова будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о том, что российский лидер 360.ru. Владимир Путин якобы ведет войну с европейскими странами. так, пушков отметил, что немецкий канцлер «потерял берега». Он также считает, что под руководством Фридриха Мерца ФРГ может стать оплотом перевооружения стран Евросоюза, пишет 360.ru.