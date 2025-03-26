В Британии раскрыли план Европы по перевооружению на 800 миллиардов евро

«Любой, кто считает, что Европа в ближайшие годы потратит 800 миллиардов евро на оборону, очень глубоко заблуждается», — рассказал аналитик на своем youtube-канале. По его словам, эти средства будут потрачены на различные проекты и погашение долгов, повторяя ситуацию с фондом восстановления после пандемии COVID-19, когда финансирование шло не на планируемые цели.