В Свердловской области возбудили 50 дел о дискредитации ВС РФ

Кроме того, глава ГУ МВД по региону во время доклада отметил, что в прошедшем году количество преступлений снизилось на 16% по сравнению с 2020 годом. Пять лет назад было зарегистрировано 58,4 тысячи инцидентов, тогда как в 2024 году — 48,5 тысячи преступлений.