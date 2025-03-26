В Свердловской области возбудили 50 дел о дискредитации ВС РФ

В Свердловской области за 2024 год 45 человек привлекли к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и распространение недостоверных сведений. Об этом сообщил начальник ГУ МВД по области Александр Мешков, пишет «Ъ-Урал».
Как сообщил Александр Машков на заседании регионального Заксобрания, в отношении еще пяти человек завели уже уголовные дела по статье 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ».
Норма за дискредитацию армии России, статья 20.3.3 КоАП РФ, вступила в силу в марте 2022 года. За тот год в Свердловской области было составлено 147 протоколов на общую сумму штрафов около 4,4 миллионов рублей.
Кроме того, глава ГУ МВД по региону во время доклада отметил, что в прошедшем году количество преступлений снизилось на 16% по сравнению с 2020 годом. Пять лет назад было зарегистрировано 58,4 тысячи инцидентов, тогда как в 2024 году — 48,5 тысячи преступлений.