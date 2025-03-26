Съевший пирожок с ртутью москвич простил своего знакомого за попытку отравления

Напомним, 12 февраля, два человека попали в НИИ им. Склифосовского с признаками пищевого отравления. Пациентам провели полное промывание желудочно-кишечного тракта, сейчас их жизни ничего не угрожает. Незадолго до этого пострадавшие съели пирожки. В начинке выпечки обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.