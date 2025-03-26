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Съевший пирожок с ртутью москвич простил своего знакомого за попытку отравления

Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его пирожком с ртутью.

Источник: Комсомольская правда

Москвич официально простил своего знакомого Дмитрия Балакина, который пытался отравить его пирожком с ртутью. Об этом свидетельствуют судебные документы, передает РИА Новости.

Согласно материалам дела, Балакин принес потерпевшему извинения и предложил возместить причиненный вред. Потерпевший принял извинения и заявил об отсутствии претензий к обвиняемому.

«Потерпевший принял извинения, претензий к обвиняемому не имел», — говорится в документе.

Напомним, 12 февраля, два человека попали в НИИ им. Склифосовского с признаками пищевого отравления. Пациентам провели полное промывание желудочно-кишечного тракта, сейчас их жизни ничего не угрожает. Незадолго до этого пострадавшие съели пирожки. В начинке выпечки обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.

Затем СК выяснил, что ртуть в слойки из пекарни в Москве добавил коллега пострадавшего. Обвиняемый, симулировав отравление, также попал в больницу, где скрывал свое реальное состояние здоровья, чтобы избежать подозрений.