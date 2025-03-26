Ричмонд
+10°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский военный удивился пропаже оружия НАТО на Украине

После обучения бойцов ВСУ в Европе на Украине потеряли оружие НАТО — штурмовую винтовку НК416. Об этом сообщил украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный из Днепропетровска и обучавшийся в Норвегии на позиции стрелка.

Украинцы потеряли западное оружие и выдали ВСУ модернизированные автоматы Калашникова.

После обучения бойцов ВСУ в Европе на Украине потеряли оружие НАТО — штурмовую винтовку НК416. Об этом сообщил украинский военнопленный Евгений Дубовик, мобилизованный из Днепропетровска и обучавшийся в Норвегии на позиции стрелка.

В ходе обучения в Норвегии Дубовик и его сослуживцы осваивали навыки обращения с немецкой штурмовой винтовкой HK416, оснащенной четырехкратным прицелом. Однако, по его словам, по возвращении на Украину им были выданы автоматы Калашникова модернизированные (АКМ).

«Они его [HK416] отправили, но до части то ли не дошло, то ли где-то в части оно растворилось», — заявил Дубовик. Его слова передает РИА Новости.