Украинский военный удивился пропаже оружия НАТО на Украине

В ходе обучения в Норвегии Дубовик и его сослуживцы осваивали навыки обращения с немецкой штурмовой винтовкой HK416, оснащенной четырехкратным прицелом. Однако, по его словам, по возвращении на Украину им были выданы автоматы Калашникова модернизированные (АКМ).