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В Южной Корее при крушении вертолета погиб пилот

СЕУЛ, 26 марта. /ТАСС/. Вертолет разбился в уезде Ыйсон в Южной Корее, где бушуют лесные пожары. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Источник: Reuters

По предварительной информации, в вертолете был один пилот. Он погиб.

В среду исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары «худшими в истории» страны. Погибли 18 человек, 13 пострадали, более 20 тыс. человек эвакуированы.

В борьбе со стихией задействованы 128 вертолетов, более 1,1 тыс. военных, примерно 3,1 тыс. пожарных, около 4,6 тыс. госслужащих. Власти не исключают, что лесные пожары могли начаться из-за неосторожного обращения с огнем.