В Южной Корее при крушении вертолета погиб пилот

В борьбе со стихией задействованы 128 вертолетов, более 1,1 тыс. военных, примерно 3,1 тыс. пожарных, около 4,6 тыс. госслужащих. Власти не исключают, что лесные пожары могли начаться из-за неосторожного обращения с огнем.