В Южной Корее при крушении вертолета погиб пилот

По предварительной информации, в вертолете был один пилот. Он погиб.
В среду исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары «худшими в истории» страны. Погибли 18 человек, 13 пострадали, более 20 тыс. человек эвакуированы.
В борьбе со стихией задействованы 128 вертолетов, более 1,1 тыс. военных, примерно 3,1 тыс. пожарных, около 4,6 тыс. госслужащих. Власти не исключают, что лесные пожары могли начаться из-за неосторожного обращения с огнем.