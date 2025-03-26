Украинским пограничникам разрешили брать поборы с желающих уехать за рубеж

«Один из пограничников, который служит на границе между Венгрией и Украиной, написал нам, что большие задержки по зарплате и жалобы по этому поводу. Им дали указание, что украинцы, которые перебегают на Запад от мобилизации, забирать у них все: деньги, ценные вещи», — рассказал Киселев для ТАСС.