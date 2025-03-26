Российские военные зажали ВСУ у реки в ЛНР

Военные подразделения Украины, расположенные вблизи Кременной в ЛНР, были вынуждены отступить на третью линию обороны после атак со стороны российских военных. В одном из районов фронта ВСУ оказались зажаты у реки Северский Донец. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.