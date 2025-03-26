Российские военные зажали ВСУ у реки в ЛНР

ВС РФ почти отбросили военных Украины к устью реки Северский Донец.
Военные подразделения Украины, расположенные вблизи Кременной в ЛНР, были вынуждены отступить на третью линию обороны после атак со стороны российских военных. В одном из районов фронта ВСУ оказались зажаты у реки Северский Донец. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Наши войска после обработки украинских позиций огнеметными, артиллерийскими [подразделениями] и подразделениями ВКС в кременских лесах вынудили боевиков оставить часть передовых позиций и отойти на вторую и третью линию обороны. На одном из участков юго-западнее Кременной бойцы РФ практически отбросили противника к устью реки Северский Донец», — рассказал эксперт для ТАСС.
Андрей Марочко также уточнил, что переправы ВСУ через Северский Донец на этом участке фронта находятся под пристальным надзором российских военных. Это делает попытки пересечения реки для украинских войск крайне рискованными.
Ранее ВС РФ захватили опорный пункт армии Украины у Кременной. ВСУ удерживали участок больше года. Марочко сообщил, что российские военные также закрепились на новых рубежах в ЛНР, продвинувшись вперед на фронте, пишет 360.ru.