Снежный ад на дорогах Приморья: 44 аварии за сутки

Приморский край в конце марта оказался во власти снежного коллапса. За минувшие сутки на дорогах региона произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых с пострадавшими. В результате аварий травмированы четыре человека, один погиб, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МВД.