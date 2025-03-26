Снежный ад на дорогах Приморья: 44 аварии за сутки

Приморский край в конце марта оказался во власти снежного коллапса. За минувшие сутки на дорогах региона произошло 44 дорожно-транспортных происшествия, шесть из которых с пострадавшими. В результате аварий травмированы четыре человека, один погиб, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Трагедия произошла утром 26 марта на трассе «Уссурийск-Пограничный-Госграница». На 28-м километре автодороги 52-летний водитель «ГАЗ Соболь» с 35-летним стажем за рулем не справился с управлением на скользкой дороге и совершил столкновение с большегрузом «Вольво». От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.
«Водитель не учёл сложные погодные условия и не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства», — сообщили в Госавтоинспекции Приморского края.
Несмотря на то, что общее количество аварий не превысило среднестатистических показателей, сотрудники ГИБДД отмечают, что снегопад существенно осложнил движение на дорогах края. Повреждено 67 автомобилей, 38 ДТП произошли с материальным ущербом.
Водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах. Снижайте скорость до минимума, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал. В условиях плохой видимости это может спасти жизнь.
Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции обращают и на пешеходов. Не отвлекайтесь на телефоны при переходе дороги, используйте светоотражающие элементы, особенно в темное время суток. Переходите дорогу только в установленных местах.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в столице Приморья в районе бухты Тихая водитель седана сбила ребенка, переходившего дорогу по «зебре». Происшествие зафиксировал видеорегистратор водителя, двигавшегося во встречном направлении.