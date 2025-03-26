В Омске водитель пытался «скинуть» вину в ДТП на свою погибшую девушку

В Омске прокуратура добилась возбуждения уголовного дела в отношении 25-летнего омича. Его обвиняют в пьяной езде и смерти пассажирки, 25-летней девушки.
По версии следствия, в вечернее время 17 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался за рулем своего автомобиля «Volkswagen Jetta». В районе дома № 85 по ул. Орджоникидзе он существенно превысил разрешенную скорость (не менее 99 км/ч), не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и наезд на металлическое ограждение.
В результате аварии погибла пассажирка автомобиля, 25-летняя девушка. Сначала парень пытался оговорить погибшую девушку, что, якобы, именно она была за рулем. Но позже, виновник аварии признался, что он допустил аварию. Советский суд начал рассмотрение дела.
Ранее мы писали, что молодой омич без прав устроил гонки с полицейскими, угрожая жизни других водителей.