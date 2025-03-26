В Омске водитель пытался «скинуть» вину в ДТП на свою погибшую девушку

По версии следствия, в вечернее время 17 декабря 2024 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался за рулем своего автомобиля «Volkswagen Jetta». В районе дома № 85 по ул. Орджоникидзе он существенно превысил разрешенную скорость (не менее 99 км/ч), не справился с управлением, допустил занос транспортного средства и наезд на металлическое ограждение.