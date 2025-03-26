Почти два десятка человек погибли из-за лесных пожаров в Южной Корее. Видео

В Южной Корее горят леса (архивное фото).
В Южной Корее в связи с шестидневными лесными пожарами погибли 18 человек. Также еще 23 тысячи местных жителей были эвакуированы. Об этом сообщил и.о. президента страны Хан Док Су.
«Двое погибших были найдены в Андоне, трое — в Чонсоне, шестеро — в Йонъяне и семеро — в Йондоке», — заявил Хан Док Су для агентства «Ренхап». Он отметил, что еще один человек из Чонсона считается пропавшим без вести.
Среди пострадавших числится 10 человек. Двое из них получили серьезные травмы. Отмечается, что пожар уничтожил свыше 17 тысяч гектаров лесных массивов и привел к разрушению 209 объектов, среди которых находились жилые дома, промышленные предприятия и античный храм, построенный в 681 году.