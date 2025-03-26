Почти два десятка человек погибли из-за лесных пожаров в Южной Корее. Видео

«Двое погибших были найдены в Андоне, трое — в Чонсоне, шестеро — в Йонъяне и семеро — в Йондоке», — заявил Хан Док Су для агентства «Ренхап». Он отметил, что еще один человек из Чонсона считается пропавшим без вести.