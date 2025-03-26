Тела трех мужчин нашли в водохранилище вблизи Темиртау

Спасатели несколько дней прочесывали водохранилище, искали и вокруг него. Как сообщили в ДЧС Карагандинской области, худшие предположения подтвердились: тела троих рыбаков были извлечены из воды.
20 марта трое мужчин 1948, 1957 и 1949 годов рождения отправились из Сарани в Темиртау. Рыбачить они планировали на Самаркандском водохранилище.
Как стало известно позже, они утонули, провалившись под лед. Спасатели также отметили, что на погибших не было спасательных жилетов.
Аналогичная ситуация сложилась на Шерубай-Нуринском водохранилище в поселке Топар, где ведутся поиски еще одного мужчины, который также не вернулся с рыбалки.
В ДЧС Карагандинской области обратились ко всем жителям региона. Сейчас лед на водоемах крайне нестабилен и представляет смертельную опасность. Выход на него в темное время суток, при плохой видимости, а также в периоды ледостава и ледотаяния запрещен.
«Несмотря на предупреждения, люди продолжают рисковать своей жизнью. Помните, что выход на лед в таких условиях может привести к трагическим событиям. Берегите себя и своих близких!» — предупредили в ведомстве.