Тела трех мужчин нашли в водохранилище вблизи Темиртау

В ДЧС Карагандинской области обратились ко всем жителям региона. Сейчас лед на водоемах крайне нестабилен и представляет смертельную опасность. Выход на него в темное время суток, при плохой видимости, а также в периоды ледостава и ледотаяния запрещен.