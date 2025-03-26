15 пожаров потушили свердловские спасатели за сутки

За минувшие сутки на Среднем Урале ликвидировали 15 пожаров, четыре из которых случились в жилом секторе. Погибших и пострадавших нет, сообщает региональном МЧС.
Так, накануне в Алапаевске на улице Островского горело имущество в квартире девятиэтажного жилого дома на площади 2 квадратных метра. Пожар потушили за одну минуту 11 спасателей на трех спецмашинах.
В Дегтярске на улице Дом отдыха горел частично расселенный дом барачного типа на площади 200 "квадратов. С огнем более двух часов боролись 12 специалистов на 4 единицах техники.
В Верхней Пышме в СНТ № 64 горела мансарда садового дома на площади 70 квадратных метров. Возгорание ликвидировали за 42 минуты 15 спасателей на трех спецмашинах.
В Реже на улице Калинина на площади 100 «квадратов» горело имущество в цехе по обработке камня. На месте работали 12 спасателей и четыре единицы техники.
В Екатеринбурге на улице Расточная горел павильон быстрого питания на площади 20 квадратных метров. Огонь потушили за 10 минут 7 спасателей на двух спецмашинах.