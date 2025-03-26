Вспышка скарлатины началась у россиян в Таиланде

Как рассказали SHOT туристы, за последние несколько недель на курортах в Паттайе, на Пхукете и в других местах в последнее время выявлены десятки заболевших. Симптоматика у всех одна и та же: сильный кашель, высыпания на теле и языке, температура в районе 40 градусов, жуткая боль в горле и другие. Врачи многим отдыхающим ставят диагноз «скарлатина». Из-за этого туристам приходится пить антибиотики. Те же, кто не заболел, рассказали нам, что теперь боятся покидать свои отели, кто-то даже планирует отменить экскурсии на ближайшие дни и полностью отказался выходить в город.