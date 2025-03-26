Экс-главврача Жигулевской больницы будут судить за крупное мошенничество

Жигулевский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при заключении муниципального контракта бывшим главным врачом Жигулевской центральной городской больницы.
По версии следствия, главный врач Жигулевской центральной городской больницы в 2021 году заключил с двумя аффилированными ему организациями контракты на поставку медицинских товаров на общую сумму 5,6 миллионов рублей. По его указанию горбольница приняла товар ненадлежащего качества и оплатила.
Ранее по представлению прокурора главный врач был освобожден от занимаемой должности в связи с неурегулированием конфликта интересов, возникшего в связи с заключением Жигулевской центральной городской больницы контрактов с аффилированными юридическими лицами.
Теперь бывшему главврачу предстоит предстать перед судом, сообщили в прокуратуре Самарской области.
Ему грозит до десяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.