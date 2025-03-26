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Экс-главврача Жигулевской больницы будут судить за крупное мошенничество

Главврач заключил контракты с 2 аффилированными ему организациями на общую сумму 5,6 миллионов рублей на поставку медицинских товаров, которые оказались некачественными.

Жигулевский городской суд рассмотрит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере при заключении муниципального контракта бывшим главным врачом Жигулевской центральной городской больницы.

По версии следствия, главный врач Жигулевской центральной городской больницы в 2021 году заключил с двумя аффилированными ему организациями контракты на поставку медицинских товаров на общую сумму 5,6 миллионов рублей. По его указанию горбольница приняла товар ненадлежащего качества и оплатила.

Ранее по представлению прокурора главный врач был освобожден от занимаемой должности в связи с неурегулированием конфликта интересов, возникшего в связи с заключением Жигулевской центральной городской больницы контрактов с аффилированными юридическими лицами.

Теперь бывшему главврачу предстоит предстать перед судом, сообщили в прокуратуре Самарской области.

Ему грозит до десяти лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей и с ограничением свободы на срок до двух лет.