Жительницы Хабаровского края отдали два миллиона рублей мошенникам

Две пенсионерки стали жертвами дистанционных аферистов, переведя им в общей сложности более двух миллионов рублей. В обоих случаях злоумышленники действовали по схожей схеме, выдавая себя за сотрудников банков и государственных учреждений. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
60-летняя женщина получила звонок от мужчины, представившегося сотрудником организации, где она работает. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя, и для защиты потребовал оформить заем и перевести деньги на «безопасные счета». Жертва перевела свыше одного миллиона рублей.
69-летняя пенсионерка поверила липовому сотруднику банка, который предупредил о «подозрительных операциях на ее счетах». Под предлогом сохранения средств она перевела 850 тысяч рублей на указанные мошенниками реквизиты.
Заведены уголовные дела. Полиция начала расследование по статье «Мошенничество».