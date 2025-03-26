Жительницы Хабаровского края отдали два миллиона рублей мошенникам

60-летняя женщина получила звонок от мужчины, представившегося сотрудником организации, где она работает. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить кредиты на ее имя, и для защиты потребовал оформить заем и перевести деньги на «безопасные счета». Жертва перевела свыше одного миллиона рублей.