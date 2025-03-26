Риелтор-рецидивист ограбил массажистку и был задержан в Хабаровске

Все произошло в салоне.
Как сообщает УМВД России по городу, мужчина пришел в качестве клиента, однако у него были иные планы. Вор начал угрожать женщине пневматическим пистолетом и потребовал отдать ему все деньги и ценности. Лицо он предусмотрительно прикрыл балаклавой.
Испуганная массажистка отдала две тысячи рублей, так как больше у нее было, после чего мужчина скрылся.
Полиция задержала 37-летнего риелтора, который ранее был судим за кражу. В его автомобиле найдены балаклава и пневматический пистолет.
Возбуждено уголовное дело.