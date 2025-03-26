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Риелтор-рецидивист ограбил массажистку и был задержан в Хабаровске

В Хабаровске неизвестный ограбил 48-летнюю массажистку.

Источник: Reuters

Все произошло в салоне.

Как сообщает УМВД России по городу, мужчина пришел в качестве клиента, однако у него были иные планы. Вор начал угрожать женщине пневматическим пистолетом и потребовал отдать ему все деньги и ценности. Лицо он предусмотрительно прикрыл балаклавой.

Испуганная массажистка отдала две тысячи рублей, так как больше у нее было, после чего мужчина скрылся.

Полиция задержала 37-летнего риелтора, который ранее был судим за кражу. В его автомобиле найдены балаклава и пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело.