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В Уфе за сутки зарегистрировано 39 ДТП

За минувшие сутки в Уфе сотрудниками госавтоинспекции зарегистрировано 39 дорожно-транспортных происшествий, пострадавших нет.

Источник: Башинформ

По информации пресс-службы ГАИ РБ, было зафиксировано 383 случая нарушения правил дорожного движения. Среди них: неиспользование ремней безопасности, невыполнение требований уступить дорогу пешеходам, нарушение правил перевозки детей-пассажиров. Также 4 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Сотрудники госавтоинспекции задержали 5 водителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, 2 водителя отказались пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.