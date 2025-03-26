В Уфе за сутки зарегистрировано 39 ДТП

По информации пресс-службы ГАИ РБ, было зафиксировано 383 случая нарушения правил дорожного движения. Среди них: неиспользование ремней безопасности, невыполнение требований уступить дорогу пешеходам, нарушение правил перевозки детей-пассажиров. Также 4 пешехода были привлечены к ответственности за нарушение правил дорожного движения.