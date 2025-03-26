В Волгограде потушили крупный пожар на Ангарском

Столб дыма заметили жители не только Дзержинского, но и Центрального района.
В середине вторника волгоградцы сообщили о крупном пожаре в заполотновской части поймы реки Царицы и в микрорайоне Ангарском. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что горели сухая трава и камыш.
Спасатели смогли локализовать ландшафтный пожар в 13.57. В 14.15 они полностью справились с огнем.
Напомним, 24 марта также загорелся камыш на улице Еременко в Краснооктябрьском районе. По словам очевидцев, растительность полыхала в опасной близости от АЗС.