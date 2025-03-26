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В Волгограде потушили крупный пожар на Ангарском

Первыми о ЧП сообщили очевидцы в соцсетях.

Столб дыма заметили жители не только Дзержинского, но и Центрального района.

В середине вторника волгоградцы сообщили о крупном пожаре в заполотновской части поймы реки Царицы и в микрорайоне Ангарском. В пресс-службе ГУ МЧС по региону уточнили, что горели сухая трава и камыш.

Спасатели смогли локализовать ландшафтный пожар в 13.57. В 14.15 они полностью справились с огнем.

Напомним, 24 марта также загорелся камыш на улице Еременко в Краснооктябрьском районе. По словам очевидцев, растительность полыхала в опасной близости от АЗС.