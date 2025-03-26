В Новороссийске при земляных работах нашли немецкую авиабомбу времен войны

Саперы МЧС России успешно обезвредили две крупные взрывоопасные находки времен Великой Отечественной войны. Одну из них обнаружили в Краснодарском крае, вторую — в Ростовской области.
В Новороссийске немецкую авиабомбу SD-50 нашли при проведении земляных работ, сообщает пресс-служба МЧС России.
Другой опасный объект был найден в Константиновском районе Ростовской области. Там, в поле на глубине трех метров, лежала фугасная авиабомба весом 500 килограммов.
«Обе обезвредили специалисты Донского спасательного центра МЧС России», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что на Кубани взрывотехники уничтожили 62 боеприпаса времен войны. Минометные мины, артиллерийские снаряды и гранату обнаружили в Крымском районе, возле станицы Варениковской.