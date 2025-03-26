В Екатеринбурге ночью подожгли павильон быстрого питания

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.
Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Были повреждены внутренняя отделка и кровля павильона.
Спасатели справились с огнем за 10 минут. В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники и семь человек личного состава.
«МК-Урал» ранее писал, что в Березовском третий раз за месяц неизвестные устраивают поджоги в подъезде.
Злоумышленники поджигают в подъезде шины. В результате пожаров копоть покрывает стены нескольких лестничных пролетов.