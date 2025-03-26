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В Екатеринбурге ночью подожгли павильон быстрого питания

В ночь на 25 марта в Екатеринбурге подожгли павильон быстрого питания, который расположен на улице Расточной.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Были повреждены внутренняя отделка и кровля павильона.

Спасатели справились с огнем за 10 минут. В ликвидации возгорания участвовали две единицы техники и семь человек личного состава.

«МК-Урал» ранее писал, что в Березовском третий раз за месяц неизвестные устраивают поджоги в подъезде.

Злоумышленники поджигают в подъезде шины. В результате пожаров копоть покрывает стены нескольких лестничных пролетов.