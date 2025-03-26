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В Красноярском крае мошенники стали чаще заставлять детей «похитить себя»

Схема мошенничества с инсценировкой похищения несовершеннолетними стала набирать обороты в Красноярском крае.

Источник: Аргументы и факты

Подростки стали чаще инсценировать свое похищение под воздействием мошенников. Об этом рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю.

В полицию поступило сообщение от жительницы Красноярска. Рано утром ее сын 2006 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении. Позже на телефон отца пришло сообщение о том, что ребенок похищен. Требуется выкуп, чтобы его отпустили. Видеозапись стала «подтверждением». С банковских счетов матери неизвестные перевели деньги на сумму 4,5 млн рублей.

Полицейские нашли подростка. Никто его не похищал. Оказалось, что злоумышленники угрожали ему уголовным делом и требовали, чтобы он ушел из дома и перевел им деньги со счетов матери.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Отметим, что неделей ранее на всю страну прогремело «похищение» 15-летней школьницы из Ачинска, которая якобы обманула неизвестных при продаже бронежилетов. Девушку шантажировали фейковой перепиской и заставили на кладбище записать видеообращение к родителям с требованием выкупа в размере 500 тысяч рублей. Школьницу обнаружили в Назарово. Психологи объяснили действия школьницы. Как развивались события, можно узнать в материале.