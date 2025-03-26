В Красноярском крае мошенники стали чаще заставлять детей «похитить себя»

В полицию поступило сообщение от жительницы Красноярска. Рано утром ее сын 2006 года рождения ушел из дома в неизвестном направлении. Позже на телефон отца пришло сообщение о том, что ребенок похищен. Требуется выкуп, чтобы его отпустили. Видеозапись стала «подтверждением». С банковских счетов матери неизвестные перевели деньги на сумму 4,5 млн рублей.