Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть российских моряков пострадали в результате пожара на грузовом судне в Южной Корее

Предварительная причина возгорания — отказ двигателя.

Как выяснил SHOT, огонь вспыхнул на рефрижераторном судне, предназначенном для перевозки скоропортящихся грузов, около 7:14 утра по местному времени. Судно, на котором было 23 члена экипажа из России, находилось в 8 км к югу от порта Камчхон в Пусане. На помощь пришёл патрульный катер морской полиции Пусана, патрулировавший поблизости. На место происшествия были вызваны Центральная морская спасательная группа, береговая охрана.

Весь экипаж спасли, пожар ликвидирован около 8 утра. Шестерых пострадавших госпитализировали — у двоих серьёзные травмы и ожоги. Точная причина пожара устанавливается.

Судно переместили в порт Пусана с помощью буксира, в плавание оно отправится после ремонта.