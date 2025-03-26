Шесть российских моряков пострадали в результате пожара на грузовом судне в Южной Корее

Как выяснил SHOT, огонь вспыхнул на рефрижераторном судне, предназначенном для перевозки скоропортящихся грузов, около 7:14 утра по местному времени. Судно, на котором было 23 члена экипажа из России, находилось в 8 км к югу от порта Камчхон в Пусане. На помощь пришёл патрульный катер морской полиции Пусана, патрулировавший поблизости. На место происшествия были вызваны Центральная морская спасательная группа, береговая охрана.