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В Волгоградской области студентка перевела мошенникам 1,7 млн рублей

Доверчивые жители региона продолжают становиться жертвами телефонных аферистов.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, 23-летней жительнице Клетского района позвонил неизвестный, который представился сотрудником ЦБ РФ и сказал, что ее деньги находятся в «опасности», и кто-то пытается оформить на ее имя кредит.

Для защиты от этого мошенник убедил девушку перевести 1,7 млн. рублей через банкомат в отделении банка.

При обращении потерпевшей в полицию злоумышленники пытались завладеть ее деньгами в сумме 600 тыс. рублей, но операцию заблокировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Отметим, что правоохранители призывают волгоградцев быть бдительными при общении с незнакомцами.