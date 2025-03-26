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Два кроссовера столкнулись на Оловозаводской в Новосибирске

Авария временно парализовала движение транспорта и трамваев на перекрестке.

Источник: Комсомольская правда

На перекрестке Оловозаводской и улицы Сержанта Коротаева произошло ДТП с участием двух кроссоверов. В результате аварии один из автомобилей вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщает паблик АСТ-54 Новосибирск.

В столкновении участвовали автомобили DFSK 500 и Honda CR-V. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения правил проезда перекрестка.

Инцидент создал помехи движению — временно остановлено движение трамваев, образовались пробки. Сотрудники ГИБДД оперативно оформили происшествие.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал, ущерб ограничился повреждениями автомобилей. Движение постепенно восстанавливается.