Два кроссовера столкнулись на Оловозаводской в Новосибирске

На перекрестке Оловозаводской и улицы Сержанта Коротаева произошло ДТП с участием двух кроссоверов. В результате аварии один из автомобилей вылетел на трамвайные пути. Об этом сообщает паблик АСТ-54 Новосибирск.
В столкновении участвовали автомобили DFSK 500 и Honda CR-V. По предварительной информации, авария произошла из-за нарушения правил проезда перекрестка.
Инцидент создал помехи движению — временно остановлено движение трамваев, образовались пробки. Сотрудники ГИБДД оперативно оформили происшествие.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в ДТП никто не пострадал, ущерб ограничился повреждениями автомобилей. Движение постепенно восстанавливается.